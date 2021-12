सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद कर रहा चीन, अब ईरान को कैसे मनाएगा अमेरिका?

International

oi-Abhijat Shekhar

रियाद, दिसंबर 24: अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि, सऊदी अरब अब चीन की मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइलों का सक्रिय रूप से निर्माण कर रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये बड़ा दावा किया है। सऊदी अरब द्वारा चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण एक ऐसी घटना मानी जा रही है, जो पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में उथल-पुथल मचा सकता है। क्योंकि, विश्लेषकों का कहना है कि, अब ईरान को मनाना अमेरिका के लिए कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका 'दुश्मन' सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है।

English summary

Saudi Arabia is building its own ballistic missile with the help of China. The report of US intelligence has increased the trouble of the Biden administration.