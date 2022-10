US-Saudi Tie: अमेरिका के सामने अड़ गया सऊदी अरब, कहा- चुनाव जीतने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे बाइडेन

International

oi-Abhijat Shekhar

Saudi Arab-US conflict: अमेरिका और सऊदी अरब के बीच का विवाद काफी बढ़ गया है और अंजाम भुगतने की मिली धमकी के बाद सऊदी अरब ने यूएस पर बड़ा पलटवार किया है। अब सऊदी ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा है, कि अमेरिका का मकसद तेल प्रोडक्शन कम करने के फैसले को सिर्फ एक महीने और टालना था, ताकि बाइडेन अगले महीने होने वाले सीनेटर्स चुनाव में उसका फायदा उठा सके। सऊदी अरब ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि, अमेरिका ने ओपेक और उसके सहयोगियों, जिसमें रूस भी शामिल है, उसके तेल उत्पादन में कटौती के फैसले को एक महीने और स्थगित करने का आग्रह किया था।

अमेरिका सऊदी अरब का क्या कुछ बिगाड़ सकता है? परिणाम भुगतने और रिश्ते पर पुनर्विचार की धमकी

English summary

Saudi Arabia has alleged that the Biden administration had asked to postpone the decision to cut oil production by a month because of the election.