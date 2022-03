यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह मर रहे हैं रूसी जवान, क्या पुतिन की रणनीति में बड़ी कमजोरी का खुलासा हो गया?

International

कीव/मॉस्को, मार्च 02: रूस ने जब साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था और उस युद्ध में जब 400 रूसी सैनिक मारे गये थे, उस वक्त अपने सैनिकों के मारे जाने पर रूरी राष्ट्रपति काफी मायूस हुए थे और जैसै जैसे उस वक्त रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही थी, पुतिन के अधिकारी, उन पत्रकारों को रोक रहे थे, जो मृतक सैनिकों की अंतिम क्रिया को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन, इस बार भारी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत के बाद भी अभी तक पुतिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो क्या ये रूस की बड़ी रणनीतिक भूल है और बड़ा सवाल ये है, कि आखिर रूसी सैनिकों की इतनी ज्यादा संख्या में क्यों मौत हो रही है?

Why are Russian soldiers suffering so much in the Ukraine war and why are Russian soldiers leaving the bodies of their dead comrades?