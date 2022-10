Ukraine Crisis: पुतिन बोले- भारत-चीन ने युद्ध को लेकर समझाया था, लेकिन रूस बिल्कुल ठीक कर रहा

International

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने यूक्रेन के साथ जारी जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि उन्हें रूस-यूक्रेन संघर्ष और इसके कारण बने मौजूदा हालात को लेकर कोई खेद नहीं है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस सही काम कर रहा है। कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और चीन यूक्रेन में शांतिपूर्ण बातचीत का समर्थन करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांतिवार्ता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था।

खुद की रक्षा के लिए ऐसे कदम जरूरी

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पिछले महीने जब उज्बेकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में संघर्ष के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग उनसे मिले, तो उन्हें शांतिपूर्ण बातचीत की पहल करने को कहा था। पुतिन ने ये भी कहा कि यूक्रेन को तबाह करना रूस का उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो सही है, रूस वही कर रहा है। पुतिन ने कहा कि खुद की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। इसके साथ ही पुतिन ने ये भी स्पष्ट कहा कि अभी के लिए, यूक्रेन पर किसी और बड़े हमले की योजना नहीं है।

नाटो से जंग से होगी वैश्विक तबाही

पुतिन ने कहा, "आज जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हमने हमला न भी किया होता तो रूस एक ही स्थिति में होता, जिससे केवल हमारे लिए ही हालात बदतर होते। इसलिए हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं।" पुतिन ने अमेरिका के साथ वार्ता को लेकर कहा कि उन्हें राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं दिखती। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के साथ नाटो सैनिकों के किसी भी सीधे संघर्ष से वैश्विक तबाही होगी। पुतिन ने बाली में होने वाले शिखर सम्मेलन पर कहा कि उन्होंने अभी तक इंडोनेशिया के बाली में अगले महीने 20 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय नहीं लिया है।

