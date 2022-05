69 साल की उम्र में पिता बनेंगे पुतिन! युद्ध के बीच गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा हुईं गर्भवती, रूसी राष्ट्रपति हैरान

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मई 09: क्या 69 साल की उम्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर से पिता बनने वाल हैं? यूक्रेन युद्ध के बीच ये बड़ा दावा किया गया है कि, उनकी गर्लफ्रेंड अलीना फिर से गर्भवती हैं और मां बनने की दहलीज पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि, गर्लफ्रेंड ने जब रूसी राष्ट्रपति को गर्भवती होने की खबर दी, तो वो हैरान रह गये।

English summary

Russian President Vladimir Putin is about to become a father again and it has been claimed that his girlfriend Alina is pregnant again.