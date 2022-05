यूक्रेन में रूस ने मचायी तबाही, 600 सैनिकों को उतारा मौत के घाट

International

oi-Sanjay Kumar Jha

मास्को, 05 मई: रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से भी अधिक वक्त से जंग जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। वहीं भारी संख्या में सैनिक और आम नागरिक भी इस जंग में मारे जा चुके हैं। इस बीच एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के 600 से भी अधिक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। रूस ने गुरुवार को कहा कि बीती रात उसके तोपखाने ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 600 से भी अधिक लड़ाके मारे गए।

English summary

The defence ministry also said its missiles destroyed aviation equipment at the Kanatovo airfield in Ukraine's central Kirovohrad region and a large ammunition depot in the southern city of Mykolaiv.