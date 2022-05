रूस के सामने झुक गया UNSC! प्रस्ताव से ‘युद्ध' शब्द को हटाकर किया ‘विवाद’, यूक्रेन को बड़ा झटका?

International

न्यूयॉर्क, मई 07: यूक्रेन युद्ध को लेकर पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से अपना पहला बयान जारी किया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यूक्रेन में रूसी 'सैन्य कार्रवाई' शुरू होने के बाद पहला बयान जारी किया गया है, जिसका रूस ने भी समर्थन का है। यूएनएससी केअस बयान में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के 10-सप्ताह से चले आ रहे "विवाद" का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयासों के लिए "मजबूत समर्थन" व्यक्त किया है।

English summary

The UN Security Council has issued a statement on the Ukraine crisis for the first time, but the words 'war and aggression' have been dropped from the statement.