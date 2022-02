रूस-यूक्रेन महायुद्ध रोकने की आखिरी कोशिश, 10 प्वाइंट्स में समझिए पिछले दो दिनों में क्या हुआ?

International

मॉस्को/वॉशिंगटन, फरवरी 21: यूक्रेन संकट सोमवार को भी जारी है और पूर्वी यूक्रेन में सोमवार को भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इस बीच आज एक बार फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी आक्रमण की आशंकाओं पर नए सिरे से अलार्म बजाया। यूक्रेन के साथ सीमा पर सैनिकों की संख्या को कम करने के लिए रूस के पहले के वादों को रद्द कर चुका तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी रूसी राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयार हो गये हैं। आईये जानते हैं उन 10 प्वाइंट्स के बारे में, जो यूक्रेन-रूस के बीच लेटेस्ट अपडेट है।

