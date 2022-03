पुतिन के आगे सरेंडर को तैयार जेलेंस्की? NATO से किया तौबा, रहेंगे तटस्थ, शर्तें मानने को तैयार यूक्रेन?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 09: यूक्रेन युद्ध के 14वें दिन ऐसा लग रहा है कि, अगले कुछ दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई खत्म हो सकती है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कि यूक्रेन की सरकार ने रूस के द्वारा रखी शर्तों को मानना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले बयान दिया था कि, वो नाटो में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं और अब रूसी मीडिया ने दावा किया है, कि यूक्रेन तटस्थ रहने के भी तैयार हो गया है। लेकिन, दूसरी तरफ रूस अभी भी कई यूक्रेनी शहरों पर भारी गोलीबारी कर रहा है।

English summary

On the 14th day of the Ukrainian war, President Zelensky has signaled easing and the Russian media has claimed that Ukraine has agreed to remain neutral.