रूस ने शुरू की S-400 मिसाइलों की डिलीवरी, क्या भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका? हलचल तेज

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 14: तय वादे और तय करार के मुताबिक, दोस्त रूस ने भारत को एस-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि, क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध भी लगाएगा? रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस का आधुनिक एस-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है और रूस के सेन्ट्रल सैन्य टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के डायरेक्टर दिमित्री शुगेव ने भारत में मिसाइलों की डिलीवरी की पुष्टि कर दी है।

भारत की इज्जत हजम नहीं कर पा रहे तुर्की के राष्ट्रपति, मोदी को मिले 'स्पेशल ट्रीटमेंट' पर भड़के

English summary

Russia has started the delivery of the S-400 missile system to India, after which questions are being raised whether the US will dare to impose sanctions on India?