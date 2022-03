यूक्रेन में हिटलर को भी हरा चुकी है रूसी सेना, पुतिन के ‘कीव प्लान’ को जानकर यूरोप के हाथ-पैर फूले?

International

Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 01: यूक्रेन युद्ध के छठे दिन रूस की सेना पूरी ताकत के साथ हमलों को अंजाम देने लगी है और रूस की सेना ने यूक्रेन में भयानक तबाही मचानी शुरू कर दी है। अब रूस की सेना कीव पर हर हाल में कब्जा करने की कोशिश की है, वहीं खारकीव में आज सुबह से भयंकर बमबारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सूमी इलाके में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक सैन्य अड्डे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जिसके बाद अब यूरोपीय सैन्य सूत्रों ने कहा है कि, पुतिन असल में कभी यूक्रेन युद्ध में फेल ही नहीं हुए थे, बल्कि उनकी प्लानिंग जबरदस्त है, जिसे लोग समझ ही नहीं पाए हैं।

यूक्रेन युद्ध के छठे दिन आर-पार की लड़ाई, रूस ने मचाई भीषण तबाही... भारत के साथ अमेरिका की बातचीत

English summary

The European Intelligence Agency has made a big disclosure on Putin's plan on the sixth day of the war and said that Putin's strategy is 'unbeatable'.