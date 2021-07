रूस में यात्री विमान उड़ते-उड़ते हो गया गायब, टूट चुके हैं सारे संपर्क, समुद्र में डूबने की आशंका

International

मॉस्को, जुलाई 06: रूस के सुदूर पूर्व में 28 लोगों को ले जा रहे एक यात्री विमान से संपर्क टूट गया है, समाचार एजेंसियों ने मंगलवार को आपातकालीन सेवाओं का हवाला देते हुए कहा है कि विमान से संपर्क बनाने की हर संभव को कोशिश की जा रही है, लेकिन विमान का कोई पता नहीं चल पा रहा है। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

There is news of a sudden disappearance of a plane while flying in Russia. All contact with the aircraft has been lost.