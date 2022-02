यूक्रेन का 800 रूसी सैनिकों को मारने का दावा, राष्ट्रपति ने कहा, डरपोक हैं पश्चिमी देश! UNSC में रूस की निंदा

International

मॉस्को/कीव/वॉशिंगटन/नई दिल्ली, फरवरी 25: यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध अब काफी घमासान हो चुका है और रूस की सेना कई रास्तों से राजधानी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमोर जेलेंस्की ने कहा है कि, अगले 96 घंटे के अंदर राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को डरपोक बताया है।

Ukraine has claimed that 800 Russian soldiers have been killed and the Ukrainian president has called Western countries cowards. At the same time, Russia has been condemned in the UNSC resolution.