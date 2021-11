Video: कार बनाने वाली कंपनी ने बनाया दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, जानिए टॉप स्पीड

International

oi-Akarsh Shukla

लंदन, 23 नवंबर। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते प्रदूषण से निजात पाने के लिए अब वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि आने वाले 10 सालों में इंधन से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन नजर आएंगे। इस रेस में दुनिया की लग्जरी कार निर्माता कंपनी रॉल्स रॉयस ने अब नई ऊंचाइयों को छुआ है। रॉल्स रॉयस का दावा है कि उसने दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया है, जिसने प्रति घंटा 623 किमी प्रतिघंटा की टॉप स्पीड को टच किया।

Our #SpiritofInnovation aircraft has flown faster than any other all-electric aircraft in history!

A huge thanks to our partners on the #ACCEL project @Electroflight @YASAMotors @UKAeroInstitute @beisgovuk

Find out more here: https://t.co/kEaFNeCEuO #NetZero pic.twitter.com/WnRrPOJHbR