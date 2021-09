इस शख्स ने नहीं देखा कभी कॉलेज का मुंह, लेकिन दिमाग की बदौलत बना 2800 अरब की संपत्ति का मालिक

International

oi-Abhijat Shekhar

टोक्यो, सितंबर 16: इलेक्ट्रॉनिक-सेंसर निर्माता कंपनी कीन्स कॉर्प के संस्थापक ताकेमित्सु ताकीज़ाकी ने जापान के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए यूनीक्लो अरबपति तदाशी यानाई को पीछे दिया है और इसके साथ ही वो विश्व के चुनिंदा ऐसे अमीर कारोबारियों में शुमार हो गये हैं, जो बिना कॉलेज में पढ़ाई किए अरबों की संपत्ति के मालिक बन गये हैं, वो भी सिर्फ अपने दिमाग से। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की ठानी है, तो आपको जापान के सबसे अमीर कारोबारी ताकेमित्सु ताकीज़ाकी की दिलचस्प जिंदगी के बारे में जरूर जानना चाहिए।

English summary

Takemitsu Takizaki has become the richest businessman in Japan and the most interesting thing about him is that he never went to college.