भगवान बुद्ध पर आया 'रहम' ? दुर्लभ खजाना पाने के लिए चीन को तेल लगाने में जुटा तालिबान

काबुल, 27 मार्च: अफगानिस्तान के तालिबान शासक अब अपने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उस दुर्लभ प्राकृतिक खजाने को निकालने की उम्मीदों में बैठे हैं, जो जमीन के सैकड़ों मीटर भीतर गड़े हुए हैं और इसके लिए उन्हें चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। अफगानिस्तान के जिस इलाके में दुनिया का सबसे विशाल तांबा भंडार मौजूद है, उसी इलाके में भगवान बुद्ध की ध्यान की मुद्राओं वाली हजारों साल पुरानी मूर्तियां और बाकी पुरातत्व महत्त्व की चीजें भी में गुफाओं में पड़ी हुई हैं। आज जिस तरह से तालिबान के आतंकी उस चट्टानी पहाड़ियों की रक्षा कर रहे हैं, एक समय ऐसा भी था जब यही माना जाता कि वे अफगानिस्तान से भगवान बुद्ध का अस्तित्व पूरी तरह से मिटाकर ही दम लेना चाहते हैं।

The Taliban has started talking about the protection of the relics associated with Lord Buddha present in the Mes Aynak Valley of Afghanistan, wants investment from China for mining