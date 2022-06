टेस्ला के कर्मचारियों को एलन मस्क का अल्टीमेटम, 'ऑफिस लौटें या...'

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क 01 मई : टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अपने टेस्ला के कर्मचारियों से जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दूर रहकर कार्य करने को इच्छुक हैं वे सप्ताह में 40 घंटे कार्यालय में काम करें। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर कोई कर्मचारी को उनकी बात पसंद नहीं है तो वे टेस्ला को गुडबॉय कर सकते हैं।

English summary

Elon Musk went on to write that the office “must be a main Tesla office, not a remote branch office unrelated to the job duties, for example being responsible for Fremont factory human relations, but having your office be in another state