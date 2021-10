जंगल छोड़ इंसानों के बीच लौट आया रियल लाइफ मोगली, सूट-बूट पहनकर चल निकला स्कूल

International

oi-Abhijat Shekhar

रवांडा, अक्टूबर 23: अफ्रीका में एक देश है, नाम है रवांडा और रवांडा के रियल लाइफ मोगली की कहानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रही है। इस रियल लाइफ मोगली का नाम है, जंजीमन एली, जिसके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी हर अखबारों में सूर्खियां बन चुकी है। कुछ समय पहले तक जंजीमन एली इंसानों के साथ नहीं, बल्कि जानवरों के साथ दंगल में रहता था और लोग उसे रियल लाइफ मोगली कहकर बुलाते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका है।

English summary

Real life Mowgli, who lives in the jungles, has now returned among humans and the most important thing is that now he has started going to school wearing suit boots.