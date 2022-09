धरती पर दिखा 'आखिरी स्वर्ग' का रास्ता! नजदीक गए तो मन को मोह लेंगे ये नजारे

International

oi-Artesh Kumar

जकार्ता, 5 सितंबर : इंडोनेशिया की प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनती है। हालांकि, कई वजहों से यहां के कई खूबसूरत इलाके लोगों की नजरों से बची हुई हैं। वैसे भी द्वीपीय देशों के नजारे बेहद खूबसूरत और मनमोहक होते हैं लेकिन देश के वेस्ट पापुआ प्रांत के राजा अंपत द्वीप समूह का मनमोहक दृश्य देखकर आप कह उठेंगे, 'हम दुनिया के आखिरी स्वर्ग में हैं।' चलिए इससे जुड़ी एक किस्सा सुनाते हैं आपको।



English summary

Raja Ampat hasn't always been a conservation success story, proving that real change is possible with the right approach. About 20 years ago, Raja Ampat was in decline because of unregulated commercial fishing and unsustainable practices," Meizani Irmadhiany, senior vice president and executive chair of Konservasi Indonesia, tells CNN Travel, citing shark finning and turtle poaching as examples.