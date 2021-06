अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग, विदेश मंत्री ने कहा- शांति प्रक्रिया बिगड़ी तो नहीं लेंगे जिम्मेदारी

International

इस्लामाबाद, जून 14: अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के बीच पाकिस्तान ने बड़ी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया बिगड़ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान नहीं लेगा। इस्लामाबाद में पाक-अफगान द्विपक्षीय वार्ता के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है और अगर उसके लिए अगर पाकिस्तान पर ठीकरा फोड़ा जाता है, तो पाकिस्तान पहले ही साफ कर देना चाहता है कि पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।

