क्या महारानी एलिजाबेथ अस्वस्थ हैं? नीले हाथ बने चिंता के कारण, लोग हुए परेशान

oi-Artesh Kumar

लंदन, 7 सितंबर : ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मंगलवार को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से बाल्मोरल कैसल में मुलाकात की। यह मुलाकात ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री बनने की उनकी औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर को देखकर लोग महारानी की स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हो गए। दरअसल, लिज के साथ एक तस्वीर में महारानी के दाहिने हाथ का रंग नीला दिख रहा है।

English summary

Images of the greeting have begun to surface and one health matter that has got everyone talking is the Queen's apparent 'blue hand', with one Twitter user writing: "That's a nasty bruise on the Queen's hand."