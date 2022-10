BJP के विरोध से डरी ब्रिटेन की Royal Family, क्या राज्याभिषेक में कोहिनूर वाला ताज नहीं पहनेंगी क्वीन कैमिला?

International

Kohinoor Diamond: ब्रिटेन में शाही परिवार ने कोहिनूर (Koh-i-Noor) को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। भारत में सत्ताधारी पार्टी के द्वारा कथित तौर पर चेतावनी दिए जाने के बाद कि इस कदम से 'औपनिवेशिक अतीत की दर्दनाक यादें' पैदा होंगी, कोहिनूर हीरे का राज्याभिषेक में प्रयोग करने को लेकर फैसला टाल दिया है। अब खबर है कि राज्याभिषेक में कोहिनूर की जगह ब्रिटेन के ताज में कोई दूसरी हीरा लगाया जा सकता है। हालांकि शाही सूत्रों ने कहा है कि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

English summary

Queen Consort Camilla may not wear a jewel-encrusted crown at the King's coronation as it could bring back "painful memories of the colonial past", according to reports.