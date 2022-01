ऑस्ट्रेलियन चुनाव के बाद होगा QUAD शिखर सम्मेलन, व्यापार पर चीनी असर खत्म करना प्रमुख एजेंडा

International

नई दिल्ली, जनवरी 22: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के जापान निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और राष्ट्रपति बाइडेन इस साल टोक्यो के दौरे पर जब जाएंगे, उसी दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। पिछला क्वाड शिखर सम्मेलन पिछले साल 24 सितंबर को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था, जब भारत, जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया था। (सभी तस्वीर- फाइल)

