रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तबीयत अचानक बिगड़ी! डॉक्टरों की फौज इलाज में जुटी

International

oi-Artesh Kumar

मॉस्को, 10 जून : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फरवरी में पहली बार यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से खराब स्वास्थ्य की अफवाहों से घिरे हुए हैं, और अब यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें इस सप्ताह 'तत्काल चिकित्सा सहायता' की आवश्यकता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पुतिन की अचानक तबीयत बिगड़ गई है।

कई बीमारियों से जूझ रहे हैं पुतिन!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूक्रेन में जंग के बाद से रूसी राष्ट्रपति की बीमारी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक पुतिन कैंसर और पार्किंसन जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉक्टरों ने पुतिन से जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने को कहा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी यह भी मिली थी कि, इलाज कराने के लिए वह अपनी सत्ता अस्थाई रूप से पूर्व फेडरल पुलिस चीफ निकोलेई पात्रुशेव को सौंप सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि, सर्जरी और रिकवरी होने तक पुतिन को कुछ समय के लिए काम से दूरी बनानी होगी।

जंग जारी है

बता दें कि, रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई शक्तिशाली देश पुतिन के इस कदम की निंदा कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि, अगर यूक्रेन में जंग जारी रहा तो दुनिया में खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा और इससे कई देशों में भुखमरी की नौबत भी आ सकती है। वहीं, यूक्रेन भी जंग से पीछे हटने को राजी नहीं है और रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। इन परिस्थितियों में युद्ध का जल्द समाप्त होना मुश्किल लग रहा है।

पर्किंसन के लक्षण क्या हैं

इसे प्रोग्रेसिव न्यूरो-डी-जनरेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए इससे बचे रहना ही इसका उपचार माना जाता है। हालांकि, यह बीमारी अगर किसी को हो गई है, तो डॉक्टर कुछ परहेज और कुछ खास खानपान के जरिए इसे मैनेज करने का तरीका बताते हैं। यह दिमाग के खास क्षेत्र में डोमामिन उत्पादक न्यूरोन्स पर असर डालता है। इसके लक्षण अचानक सामने नहीं आते बल्कि, धीरे-धीरे उभरते हैं। इसमें मरीज के हाथ-पैर में कंपन या झनझनाहट महसूस होती है। नींद नहीं आना और बेचैनी सी महसूस होना भी इसके मुख्य लक्षण हैं।

ये भी पढ़ें : यूक्रेन के लिए लड़ने गए ब्रिटिश व मोरक्कन नागरिकों को फांसी

English summary

Russia's President Vladimir Putin has been dogged by rumours of ill health since he first invaded Ukraine in February, and it is now claimed that he needed 'urgent medical assistance' this week