प्रिंसेस डायना के वेडिंग केक के टुकड़े की होगी नीलामी, 41 साल पहले किंग चार्ल्स से हुई थी शादी

International

oi-Artesh Kumar

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स अब नए किंग बन गए हैं। इन सबके बीच किंग चार्ल्स और प्रिंसेस डायना (princess diana) की डायरी के कई पन्ने खुल गए। उनसे जुड़ी कई कहानियां मीडिया की सुर्खियों में छाई रहीं। इसमें सबसे खास उन दोनों की शादी थी। किंग चार्ल्स और प्रिसेंस डायना की शादी को 'सदी की शादी' कहा जाता है। लेकिन अब किंग चार्ल्स और राजकुमारी डायना के शादी के केक का एक टुकड़ा सुर्खियों में है।

English summary

The royal wedding that took place in 1981 had more than 3,000 guests. Amongst them was a guest named Nigel Ricketts who passed away last year, according to New York Post.It has now come to notice that Nigel had preserved the 41-year-old wedding cake piece which is now set to be auctioned, as per New York Post.