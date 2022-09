आज जापान की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/टोक्यो, 26 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान (PM Modi Japan Visit) के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार (ex PM Shinzo Abe state funeral) में शामिल होने के लिए जापान दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी बुडकोन में राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद पीएम टोक्यो के अकासाका पैलेस भी जाएंगे। पूर्व पीएम शिंजो आबे पीएम मोदी के बेहद करीबी मित्र थे।

English summary

Hours ahead of Prime Minister Narendra Mod's visit to Japan to attend ex-PM Shinzo Abe's state funeral, foreign secretary Vinay Kwatra said this trip is an opportunity for PM Modi to honour the memory of his dear friend and the champion of the India-Japan ties.