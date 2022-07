शिंजो आबे को नहीं, किसी और को मारना चाहता था हत्यारा, जानिए कैसे बदला प्लान?

International

टोक्यो, 9 जुलाई : जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (japan ex pm Shinzo Abe assassinated) की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके कुछ घंटों बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। लेकिन जैसा कि जांच जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारने वाले आरोपी तेत्सुया यामागामी (Tetsuya Yamagami) ने एक धार्मिक नेता पर हमला करने की योजना बनाई थी। उसने बताया कि उसकी मां ज्यादा दान करती थी, और आगे चलकर उन्हीं धार्मिक मान्यताओं की वजह से दिवालिया हो गई थी।

English summary

Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe was gunned down on Friday, succumbing to his injuries mere hours later in the hospital. But as the investigation continues, there are indications that his shooter had initially planned to attack the leader of a religious group that he believed caused his mother to become bankrupt through donations. Tetsuya Yamagami has also denied committed the crime because he was opposed to Abe's political beliefs.