सारी ताकत युद्ध की तैयारी में झोंक दें! जंग जीतने की क्षमता बढ़ाएं, शी जिनपिंग ने सेना से कहा

International

चीन (China) के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) का कहना है कि बीजिंग किसी भी तरह के युद्ध की तैयारी के लिए सैन्य प्रशिक्षण को मजबूत करेगा। केंद्रीय सैन्य आयोग ने स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया को सूचना दी कि बीजिंग और ताइवान के साथ चल रहे तनाव के बीच शी जिनपिंग ने संयुक्त अभियान कमांड सेंटर की यात्रा के दौरान यह घोषणा की। चीन को लगता है कि देश की सुरक्षा तेजी से अस्थिर हो रही है और ऐसे में सैन्य सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक हो गया है।

English summary

Amid tensions with Taiwan, Chinese President Xi Jinping on Tuesday said that Beijing will strengthen military training and prepare for any war as the nation's "security is increasingly unstable and uncertain.The Chinese President made the declaration during a visit to the joint operations command centre of the Central Military Commission in Beijing, reported Sky News Australia.