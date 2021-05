अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे अमेरिकन वैक्सीन

International

वॉशिंगटन, मई 18: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जिन वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उन वैक्सीन्स की सप्लाई दुनिया के दूसरे देशों को भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में फाइजर, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इन वैक्सीन की सप्लाई विश्व के दूसरे देशों को करने के लिए भी तैयार हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति की ये बड़ी घोषणा है क्योंकि अमेरिका में जो काफी तेजी के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है लेकिन विश्व के कई ऐसे देश हैं, जहां अभी तक वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ है वहीं कई ऐसे देश हैं जहां 5 या 10 प्रतिशत तक लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अमेरिका में जैसे ही फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की उपलब्धता होनी शुरू हो जाएगी, वो विश्व के दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई करना शुरू कर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जून महीने से अमेरिका विश्व के दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई करना शुरू कर देगा।

