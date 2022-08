भारत से व्यापार पर अकड़ या घबराहट? दो फाड़ हुई पाकिस्तान सरकार, शहबाज की ना, वित्तमंत्री की हां...

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 31 अगस्त: पाकिस्‍तान इस समय भयानक बाढ़ से जूझ रहा है लेकिन शहबाज शरीफ राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहानुभूति प्रकट की थी। लेकिन, सत्ता हासिल करने के लिए पाकिस्तान के राजनीतिक शतरंज की बिसात पर कश्मीर राग का अलाप करना जीत क निशानी मानी जाती है। पीएम मोदी ने बाढ़ ग्रस्त पाकिस्तान के आवाम की सलामती के लिए दुआ मांगी तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक जहरीला बयान देकर माहौल को और ज्यादा बिगाड़ने काम किया। बता दें कि, पाकिस्तान की इस समय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है और सब्जियों समेत जरुरी चीजों की उपलब्धता पर संकट छाया हुआ है। ऐसे में समस्या से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल समेत कई पाक संगठनों ने भारत से मदद लेने की बात कही तो शहबाज शरीफ अभी भी वही पुराना कश्मीर राग अलापते हुए और अपनी झूठी अकड़ दिखाते हुए भारत के साथ व्यापार करने की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

English summary

Pakistan Prime Minister Miftah Ismail suo moto going on record to state that his country could consider importing vegetables and other food items from India to help people cope with the widespread destruction of crops in flash floods. It was after this statement that PM Shehbaz Sharif unilaterally went on a rant against Narendra Modi government with the usual laundry list Despite there being no offer to Pakistan, PM Sharif used Kashmir propaganda to appease his domestic electorate with the general elections due next year and PTI Chief Imran Khan giving a good street fight to the present regime.