सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, US के साथ वैश्विक मुद्दों पर होगी बात, जापान में जो बाइडेन से मिलेंगे पीएम मोदी

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 22: भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दों पर ही बात नहीं होगी, बल्कि दोनों देश अब वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगें और रणनीति तैयार करेंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी के जापान दौरे से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि, क्वाड शिखर सम्मेलन से अलग भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जाएगी।

IMF ने माना- गणित में हुई गलती, 2029 नहीं, 2027 में ही भारत बन जाएगा ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था

English summary

Indian Prime Minister Narendra Modi will attend the Quad Summit in Japan on 24 May. Apart from this, he will also attend a bilateral meeting with President Joe Biden.