International

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 26 अगस्त: भारत ही नहीं दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के पसंदीदा और लोकप्रिय नेता हैं। हाल ही में हुए सर्वे में एक बार फिर ये बात साबित हो चुकी है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 75 प्रतिशत रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं की लिस्‍ट में टॉप पर है। उन्‍होंने दुनिया के सभी नेताओं को पछाड़ कर इस सर्वे में टॉप पर आप नाम दर्ज करवाया है।

जानें अमेरिकी राष्‍ट्रपति किस नंबर पर हैं

पीएम मोदी के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी 63 फीसदी और 54 फीसदी रेटिंग के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं 22 विश्व नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को 41 प्रतिशत रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर है। बिडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो 39 फीसदी और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 38 फीसदी रेटिंग मिली है।

जनवरी में भी मोदी टॉप पर थे

मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, जर्मनी, भारत, मैक्सिको, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी नेताओं और देश के प्रक्षेपवक्र की अनुमोदन रेटिंग पर नजर रख रहा है। इससे पहले जनवरी 2022 और नवंबर 2021 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष पर थे।

जानें कैसे होता है ये सर्वे

बता दें ये प्‍लेटफार्म राजनीतिक चुनावों, निर्वाचित अधिकारियों और मतदान के मुद्दों पर रीयल-टाइम मतदान डेटा देता है। मॉर्निंग कंसल्ट प्रतिदिन 20,000 से अधिक वैश्विक इंटरव्‍यू आयोजित करता है। ग्लोबल लीडर और country trajectory डेटा किसी दिए गए देश में सभी वयस्कों के सात-दिवसीय मूविंग एवरेज पर आधारित है।

सभी साक्षात्कार ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं

सभी साक्षात्कार ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं। भारत में, नमूना साक्षर आबादी का प्रतिनिधि है। हर देश में उम्र, लिंग, क्षेत्र और कुछ देशों में आधिकारिक सरकारी स्रोतों के आधार पर शिक्षा के आधार पर सर्वेक्षणों को महत्व दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, सर्वे को नस्ल और जातीयता के आधार पर भी महत्व दिया जाता है। लोग इस सर्वे को अपने देश की भाषाओं में भरते हैं।

बुरा मान गए...शिक्षा के मुद्दे पर केजरीवाल- हिमंत बिस्वा के बीच शुरू हुई ट्विटर वार

English summary

PM Modi once again became the world's most popular leader, know which leaders are in the top 5