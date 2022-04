चीन से नेपाल का मोहभंग, भारत के साथ किए कई अहम समझौते, दिल्ली में प्रधानमंत्रियों की मुलाकात

International

नई दिल्ली, अप्रैल 02: पुराने सभी गिले-शिकवे भुलाकर भारत और नेपाल के बीच रिश्तों की नई नींव भारत में रख दी गई है और चीन से मोह भंग होने के बाद भारत और नेपाल के बीच नई दिल्ली में कई अहम समझौते किए गये हैं। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने समेत कई अहम समझौते किए गये हैं।

The launch of the RuPay card in Nepal will add a new chapter to our financial connectivity: PM Narendra Modi issues joint statement with Nepal PM Sher Bahadur Deuba pic.twitter.com/oCUJHNtYry

I admire progress that India is making under the visionary leadership of PM @narendramodi . We've seen India's effective management battling COVID-19 & received first vaccine aid from India as well as medicines, medical equipment &logistics to combat COVID: Nepal PM @SherBDeuba pic.twitter.com/nbJ6wJlM8P

After disillusionment with China, Nepal has made many important agreements with India. There was a meeting between the Prime Minister of Nepal and India in New Delhi today.