पीएम नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक समुदाय को दिया 'चाणक्य मंत्र', क्या संयुक्त राष्ट्र बचा पाएगा अपनी प्रासंगिकता?

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 25: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक समुदाय के उत्थान के लिए भारत द्वारा किए गये कामों का व्याख्यान किया तो पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को नसीहत भी दी है। पीएम मोदी ने भारत के महान अर्थशास्त्री और नीति के जानकार चाणक्य के कथन को कहकर संयुक्त राष्ट्र को बेहद अहम सलाह दी है।

English summary

PM Modi has given the knowledge of Chanakya Niti to the global community from the platform of the United Nations General Assembly. But the question is, will the United Nations pay attention to Chanakya policy to save its relevance?