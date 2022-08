पीएम मोदी बोले, मैंने अपने दोस्त Emmanuel Macron से की बात, कहा, भारत आपके साथ खड़ा है...

International

पेरिस/नई दिल्ली, 17 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (French President Emmanuel Macron) ने मंगलवार को रक्षा सहयोग परियोजनाओं और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग समेत द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि, दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान वैश्विक खाद्य सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की।

Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron on August 16, 2022 reviewed ongoing bilateral initiatives, including defence collaboration projects and cooperation in civil nuclear energy. During their telephonic conversation, they also discussed important geopolitical challenges, including those related to global food security, a statement issued by the Prime Minister's Office said.