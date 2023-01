Beer की बोतल पर हिन्दू देवी की तस्वीर छापकर बेच रही कंपनी, भड़का लोगों का गुस्सा

बिएन मंगर अपनी बीयर की बोतल पर हिन्दू देवी की पवित्र छवि का उपयोग कर रही है। यह बेहद असंवेदनशील, अपमानजनक और हिंदुओं के लिए हानिकारक है। बीयर की बोतलों पर हिंदू देवी की तस्वीरें छापी जा रही हैं।

International

oi-Sanjay Kumar Jha

File Image

यूके में इन दिनों जैविक शराब बनाने वाली कंपनी बिएन मंगर के खिलाफ हिंदू समुदाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस कंपनी ने बाजार में 'मंडला' नाम से बीयर उतारे हैं जिस पर हिन्दु देवी की तस्वीर लगी हुई है। हिन्दू समुदाय मांग कर रहे हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में ऐसे लेबल लगाना बंद करे और जो बाजार में बिकने के लिए प्रोडक्ट्स भेजे गए हैं उन्हें वापस ले। एनसाइट यूके नाम के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई है कि बिएन मंगर नाम की कंपनी हिंदुओं की भावनाएं आहत करने वाले प्रोडक्ट बेच रही है।

इनसाइट यूके ने किया ट्वीट

इनसाइट यूके ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बिएन मंगर अपनी बीयर की बोतल पर हिन्दू देवी की पवित्र छवि का उपयोग कर रही है। यह बेहद असंवेदनशील, अपमानजनक और हिंदुओं के लिए हानिकारक है। हिंदू समुदाय ने मांग की है कि कंपनी ऐसे सभी उत्पादों को वापस ले और इसका प्रोडक्शन बंद करे। इनसाइट यूके खुद को 'ब्रिटिश हिंदू' और 'ब्रिटिश भारतीय' समुदायों का एक सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करती है।

भारत से है कनेक्शन

रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस स्थित ब्रैसरी डी'ऑल्ट द्वारा निर्मित बीयर, मादक उत्पाद बेचने वाली अन्य वेबसाइटों पर भी मिल रही है। इसकी कीमत 330 मिलीलीटर के लिए 3.65 यूरो (लगभग 321 रुपये) है। मंडाला बीयर को लेकर कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है- ये बीयर 18वीं शताब्दी की परंपरा से निकली है और मूल रूप से भारत में स्थित ब्रिटिश औपनिवेशिक सैनिकों के लिए बनाई गई थी। नाव से परिवहन का सामना करने के लिए बीयर में कड़वाहट और अल्कोहल की मात्रा ज्यादा मिलाई जाती थी। कंपनी के मुताबिक इस बीयर का नुस्खा वही है लेकिन भंडारण की जगह बदल गई है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने की निंदा

वेबसाइट पर लिखे उत्पाद विवरण के मुताबिक मंडाला बीयर को ब्रिटिश शैली में पेल एले माल्ट, चार हॉप्स, एक अमेरिकन यीस्ट स्ट्रेन और ऑब्राक के बोराल्ड्स के पानी के साथ बनाया जाता है। इस बियर को इन्फ्यूजन और हॉट एंड कोल्ड होपिंग द्वारा तैयार किया जाता है। इनसाइट यूके की इस ट्वीट ने बड़े पैमाने पर इस बीयर ब्रांड के खिलाफ कई लोगों को आवाज उठाने को प्रेरित किया है। इस मामले को लेकर कई सोशल मीडिया यूर्जर्स ने भी कड़ी निंदा की है।

पहले भी कई बार आ चुके हैं ऐसे मामले

इस संबंध में न तो बिएन मंगर और न ही ब्रैसरी डी ओल्ट ने कोई प्रतिक्रिया जारी क है। यह पहली बार नहीं है, जब शराब बनाने वाली किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पर किसी हिंदू देवता की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। साल 2021 में, दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस में ग्रेनेड-सुर-गोरोन नामक एक फ्रांसीसी शराब की कंपनी को 'शिवा बीयर' लॉन्च करने के लिए काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। साल 2018 में एक हिंदू संगठन ने बीयर की बोतल में देवी काली की तस्वीर का उपयोग करने के लिए डर्बीशायर शराब कंपनी की कड़ी निंदा की थी। इससे पहले 2013 में एक ऑस्ट्रेलियाई शराब कंपनी अपनी मादक अदरक बीयर की बोतलों के लेबल पर हिंदू देवताओं गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरों का उपयोग कर रही थी।

Bien Manger uses sacred image of Hindu Goddess on their beer bottle.@BienManger it's highly insensitive, disrespectful & hurtful to #Hindus. The Goddess Hindus worship is being used on your beer bottles. We demand you recall all such products & stop further manufacturing of it. pic.twitter.com/NiSvQ47Hh1