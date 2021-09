जंग हार गया पंजशीर, तालिबान ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद से जीती लड़ाई, सालेह मोहम्मद की मौत

International

काबुल, सितंबर 06: अफगानिस्तान में अभेद्य किला माने जाने वाला पंजशीर तालिबान से जंग हार चुका है। तालिबान ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद से पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में चला गया है। इंडिया टूडे ने पंजशीर के प्रमुख कमांडर सालेह मोहम्मद के तालिबान के हमले में मारे जाने का दावा किया है और अगर ये दावा सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है।

After heavy fighting, Taliban have captured Panjshir Valley with the help of Pakistani Air Force. With this, the last fort of Afghanistan has also collapsed.