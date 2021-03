Video: पाकिस्तान में तीन और लड़कियों को बनाया गया हिन्दू से मुसलमान, चुप्पी तोड़ो इमरान खान

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद: हिन्दू लड़कियों के लिए नर्क बने पाकिस्तान में अब भी हिन्दू समुदाय को निशाना बनाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पिछले एक महीने में पाकिस्तान में तीन और हिन्दू लड़कियों का पहले अपहरण किया गया और फिर धर्मपरिवर्तन करवा दिया गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान चुप्पी साधे हुए हैं।

Ghotki, Sindh. A 13-year-old #Hindu girl named Kavita Bai was allegedly kidnapped by a man of Bahalkani tribe, forcibly converted to Islam by #Barelvi cleric Mian Mithoo, and then married off to her abductor. pic.twitter.com/c0Y8a91gB0