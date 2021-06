अफगानिस्तानी NSA की गाली पर भड़का पाकिस्तान, विदेश मंत्री कुरैशी ने खुलेआम धमकाया

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 06: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से निकलती जा रही है, वैसे वैसा पाकिस्तान पर अफगानिस्तान दबाव बढ़ाने का आरोप लगा रहा है। पिछले एक महीने में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति समेत कई राष्ट्रीय नेता पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने खुलेआम अफगानिस्तान को धमकाना शुरू कर दिया है।

इमरान खान का 'दिन का सपना', बातचीत के लिए भारत से मांगा कश्मीर पर रोडमैप, अफगानिस्तान पर 'दलाली' शुरू

English summary

Pakistan has strongly objected to the statement of NSA of Afghanistan and said that people of Pakistan will boycott them.