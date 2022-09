जयशंकर के सऊदी अरब के दौरे से बौखलाया पाकिस्तान, कहा, हमारा हो जाएगा बड़ा नुकसान!

International

oi-Artesh Kumar

रियाद, 12 सितंबर : भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (EAM S jaishankar meeting with saudi crown prince ) के सऊदी अरब दौरे से पाकिस्तान चिंतित हो गया है। उसे इससे भारी नुकसान होने का डर सताने लगा है। बता दें कि,एस जयशंकर सऊदी अरब के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वार्ता के क्रम में उन्होंने क्राउन प्रिंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया लिखित संदेश सौंपा। एस जयशंकर ने युवराज को द्विपक्षीय संबंधों से अवगत कराया। बता दें कि, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को तीन दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे।



English summary

External Affairs Minister S Jaishankar has called on Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and handed over a written message from Prime Minister Narendra Modi and apprised him of the progress in bilateral ties.