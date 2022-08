पाकिस्तान में मचा हाहाकार, कम दाम वाली कार की कीमत 40 करोड़! IMF के चक्कर में फंस गए शहबाज

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 19 अगस्त : पाकिस्तान घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एक शर्त को पूरा करने के लिए गुरुवार को गैर-जरूरी और लग्जरी आइटम (non-essential and luxury items)की वस्तुओं के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। बता दें कि, आर्थिक संकट के बीच नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज पर फैसला करने के लिए IMF के कार्यकारी बोर्ड की 29 अगस्त को बैठक होगी जिसमें पाकिस्तान के लिए एक बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें लगभग 1.18 बिलियन अमरीकी डालर का भुगतान लंबित है।

English summary

Pakistan on Thursday lifted the ban on the import of non-essential and luxury items to meet a condition of the IMF ahead of the global lender's meeting later this month to decide on a bailout package for the cash-strapped nation.The government led by Prime Minister Shehbaz Sharif imposed the ban due to depleting foreign exchange and deteriorating balance of payments.