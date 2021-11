राजनाथ सिंह की चेतावनी से बौखलाया पाकिस्तान, विदेश मंत्री और NSA मोइद यूसुफ ने जमकर उगला जहर

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, नवंबर 22: भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद पाकिस्तान से जहरीले बयानों की बाढ़ आनी शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह की चेतावनी वाले बयान पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान ने भारतीय रक्षामंत्री के बयान को गैर-जिम्मेदाराना और उकसाने वाला करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय रक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ''पाकिस्तान भी भारतीय आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है''।

English summary

After the warning of Rajnath Singh, Pakistan has flared up and the Pakistan Foreign Ministry and NSA have given poisonous statements against India.