अब पाक वित्त मंत्री की US में हुई बड़ी फजीहत, लोगों ने घेरकर कहा, 'तुम झूठे हो, चोर हो'!

oi-Artesh Kumar

अमेरिका (US) में पाकिस्तान (Pakistan) के एक मंत्री के खिलाफ चोर-चोर के नारे लगे। देश के वित्त मंत्री इशाक डार Mohammad Ishaq Dar) आईएमएफ(IMF) की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका (US) के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट (US airport) से बाहर निकलते समय लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

English summary

Pakistanis expressing their unconditional love for Finance Minister of Pakistan Mohammad Ishaq Dar at a US airport under the able leadership of Pakistan envoy to US Masood Khan. The immediate reciprocity of pure love is even more moving