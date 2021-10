पाकिस्तान में गैस किल्लत से ढहने के कगार पर उद्योग जगत, इमरान खान के 'नये पाकिस्तान' की हालत खराब

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अक्टूबर 13: पाकिस्तान में इमरान खान के सत्ता संभालने के बाद देश की स्थिति दिनों-दिन खराब होती जा रही है और अब पूरे पाकिस्तान में ऐतिहासिक स्तर पर गैस संकट होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार के नकारेपन की वजह से देश में गैस किल्लत होने वाला है।

English summary

There is a possibility of a gas crisis reaching a severe level in Pakistan, due to which there is a possibility of a complete collapse of the industry.