पाकिस्तान ने की रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, कुल बजट का 16% करेगा खर्च, फिर भी नहीं बढ़ेगी सैनिकों की सैलरी

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 12: जिस देश में एक लीटर दूध के लिए आपको 150 रुपये देना पड़े, आप सोच सकते हैं उस देश के लोगों को स्थिति क्या हो सकती है। पाकिस्तान में दूध की कीमत 140-150 रुपये के बीच है और खाने के दूसरे सामानों की कीमत भी काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में बिजली बिल 13 रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा है और चीनी की कीमत भी 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा है। यानि, महंगाई ने पाकिस्तानी जनता को बेहाल कर रखा है लेकिन सरकार है कि युद्ध के अंधे कुएं में पैसे झोंकते जा रही है। पाकिस्तान में बजट पेश किया गया है और रक्षा बजट में एक बार फिर से काफी बढ़ोतरी की गई है।

English summary

Pakistan will spend 16 percent of its total budget in the defense sector. Still, the salary of Pakistani soldiers will not increase.