पाकिस्तान में बाढ़ से भीषण तबाही, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत, भुखमरी की कगार पर देश!

इस्लामाबाद, 6 सितंबर : पाकिस्तान में भीषण बाढ़ की वजह से भारी तबाही (pakistan flood) हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के कहर से अब तक 1,300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बेघर बताए जा रहे हैं। देश में बेमौसम बरसात के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों के बीच लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान भुखमरी का सामना कर सकता है। वहीं, हालात को सुधारने और लोगों की जान बचाने के प्रयासों में सरकार जुटी हुई है। वहीं, बाढ़ के पानी से होने वाली संभावित तबाही से आसपास के गांवों को बचाने के लिए देश के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के किनारे एक तटबंध को वहां के इंजीनियरों ने काट दिया। जिससे आसपास के शहरों में पानी की निकासी हो गई। वहीं, बाढ़ से देश को 10 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है।

paistani Officials say the repair bill will top $10 billion for a country already in the grip of economic crisis, with hundreds of thousands homeless as the monsoon draws to an end and winter approaches.