तालिबान ने कर दी खटिया खड़ी, पाकिस्तानी आर्मी का हुआ सांप-छछुंदर जैसा हाल

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जुलाई 18: तालिबान को पालना पाकिस्तान को भयानक स्तर पर भारी पड़ गया है। अफगानिस्तान संकट का डायरेक्ट असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है और पाकिस्तानी आर्मी सांप-छछुंदर जैसे हालात में फंस गई है। पाकिस्तान की आर्मी ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पाक सैनिकों पर हमले हो रहे हैं और इसकी वजह अफगानिस्तान के हालात हैं।

English summary

The Taliban is now big concern for Pakistan itself and the Pakistani Army and ISI have also accepted this.