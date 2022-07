कंगाल हो चुका है पाकिस्तान! शहबाज सरकार ने सेना को दिया बड़ा झटका, IMF के दबाव में घटाया बजट

International

oi-Artesh Kumar

इस्‍लामाबाद, 6 जुलाई : पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए जनता की अरमानों पर पानी फेर देता है। जिसके कारण वहां की अवाम हमेशा महंगाई की बोझ तले दबे रहती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सैन्य बजट में कटौती कर दी है। इस बार देश के वित्त मंत्री ने देश की सेना को बड़ा झटका दे दिया है।

English summary

Pakistan has slashed the armed forces development programme by Rs72 billion or one-fifth of the allocation made on June 10 in order to meet a major condition of the International Monetary Fund (IMF) about achieving primary budget surplus in the new fiscal year.