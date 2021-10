पाकिस्तान एयरलाइंस के उच्चाधिकारियों के माथे पर तानी बंदूक, जानिए किराया कम करवाने का तालिबानी तरीका

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/काबुल, अक्टूबर 15: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उड़ाने रोक दी हैं और अब पाकिस्तानी एयरलाइंस की उड़ाने सस्पेंड करने के पीछे की वजहें सामने आ रही हैं। अमूमन होता ये है कि, अगर दो देशों के बीच एयरलाइंस टिकट की कीमतों को लेकर विवाद उठता है, तो मिल-बैठकर बातचीत के जरिए टिकट की कीमत पर फैसला किया जाता है, लेकिन तालिबान ने टिकट की कीमत कम करने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस के बड़े अधिकारी के माथे पर बंदूक तान दी थी।

Why did Pakistan Airlines ban flights to Afghanistan, know what the Taliban did to Pakistani officials in the room?