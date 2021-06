ईरान का न्यूक्लियर प्लांट आपात स्थिति में बंद, क्या मोसाद है तबाही के लिए जिम्मेदार?

International

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान, जून 21: ईरान में नई सरकार का गठन हो है और इब्राहिम रईसी ईरान के नये राष्ट्रपति चुने गये हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मोसाद ने उनका खास तरीके से स्वागत किया है और बता दिए हैं कि ईरान को लेकर इजरायल के इरादे क्या रहने वाले हैं। ईरान का एकमात्र परमाणु संयंत्र को इमरजेंसी हालातों में बंद करना पड़ा है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक ईरान का परमाणु संयंत्र बंद रह सकता है।

English summary

Iran's only nuclear power plant has been closed for emergency and it is feared that Mossad may be behind it.